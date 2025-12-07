Malatya'da kayıp yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor
Darende ilçesinde 80'li yaşlarda Alzheimer hastası Hasan Yaşar'dan sabah saatlerinden itibaren haber alınamaması üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Geniş bir alanda dron destekli arama yapılıyor.
Malatya'nın Darende ilçesinde sabah saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan yaşlı adam için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.
İddiaya göre, Darende'nin İbrahimpaşa Mahallesi'nde yaşayan 80'li yaşlarda ve Alzheimer hastalığı bulunduğu belirtilen Hasan Yaşar'dan sabah saatlerinden bu yana haber alınamaması üzerine, yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgede çalışma başlatıldı.
Geniş bir alanda dron destekli gerçekleştirilen arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa