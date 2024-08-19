Malatya'da alçı sıva makinesi çalan 2 zanlı yakalandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde alçı sıva makinesini çalan 2 zanlı yakalandı.

Battalgazi İlçemiz Orduzu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, alçı sıva makinesinin yerinde olmadığını fark eden vatandaşın ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda iş makinesinin U.K. ile M.D. tarafından çalındığı belirlenirken, 2 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA