Malatya'da Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Malatya'da Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı
Malatya'nın Kale ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda F.G. isimli bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kale ilçesine bağlı Üçdeğirmen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailevi bir meseleden dolayı akraba iki aile arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada açılan ateş sonucu F.G. vücuduna isabet eden üç kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, ilk müdahalesinin ardından Kale İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. F.G., buradaki müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

Olayın zanlısının yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

