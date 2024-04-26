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Malatya'da Ağaca Sıkışan Yavru Kedi Kurtarıldı

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde ağaca sıkışan yavru kedi, yaklaşık 2 saat süren bir çalışmanın ardından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı ve annesine teslim etti.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde ağaca sıkışan yavru kedi yaklaşık 2 saat süren bir çalışmanın ardından kurtarıldı.

Olay, gündüz saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bahçelik bir alanda bulunan bir ağaçta kedi sesi duyanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yaklaşık iki saat süren bir çalışma sonrası yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

Yavru kedi daha sonra çalışmaları olay yerinde izleyen annesine teslim edildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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