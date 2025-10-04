Haberler

Malatya'da 72 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu

Malatya'da 72 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu
Güncelleme:
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, yalnız yaşayan 72 yaşındaki Ayten Zubari, kardeşi tarafından evinde ölü bulundu. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Olay, saat 19.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Cevatpaşa Mahallesi Menekşe Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ayten Zubari'den (72) bir süredir haber alamayan kardeşi H.B.Ş., kontrol amacıyla kadının yaşadığı eve gitti. Eve giren H.B.Ş., kardeşini odada yerde hareketsiz halde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Ayten Zubari'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
