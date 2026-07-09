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71 yaşındaki şahıs mezarlıkta ölü bulundu

71 yaşındaki şahıs mezarlıkta ölü bulundu
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 71 yaşındaki S.K., evine yakın bir mezarlıkta ağaca asılı halde ölü bulundu. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen yaşlı adamın cenazesi otopsi için adli tıpa gönderildi.

Malatya'da 71 yaşındaki bir kişi evine yakın mesafedeki mezarlıkta ağaca asılı halde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Battalgazi ilçesi Meydanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bulunan mezarlıkta ağaca asılı halde bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin 71 yaşındaki S.K. olduğu tespit edildi. S.K.'nin cenazesi olay yerindeki incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay yerine yakın bir bölgede ikamet ettiği öğrenilen S.K.'nin bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilirken, ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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