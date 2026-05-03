Malatya'da 3 ayrı kaza: 10 yaralı

Malatya'da meydana gelen üç ayrı trafik kazasında toplam 10 kişi yaralandı.

Malatya-Adıyaman kara yolu Yeşilyurt - Gündüzbey güzergahında meydana gelen ilk kazada 06 EU 0778 plakalı Toyota marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. İkinci kazada 44 AIP 677 plakalı Fiat marka otomobil ile karşı yönden gelen 02 BD 744 plakalı Toyota marka araç çarpıştı. Üçüncü kazada ise 34 BVV 634 plakalı Skoda marka otomobil ile 02 AAS 735 plakalı Fiat marka otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada yaralanan toplam 10 kişi olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

