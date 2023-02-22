Malatya'da 2. depremde binaların çökme dron kamerasında 3. Sayfa Haberleri Malatya'da 2. depremde binaların çökme anları dron kamerasına yansıdı. Malatya'da 2. depremde binaların çökme anları dron kamerasına yansıdı. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden en çok etkilenen illerden olan Malatya'da 2. depremde binaların çökme anı dron kamerasına saniye saniye yansıdı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'nın sosyal medyasında paylaştığı görüntülerde binalar tek tek çöküyor. - MALATYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Malatya 3. Sayfa Haberler

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