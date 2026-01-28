Haberler

Dağda mahsur kalan keçi ekiplerce kurtarıldı

Dağda mahsur kalan keçi ekiplerce kurtarıldı
Güncelleme:
Burdur'un Bucak ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan bir keçi, AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Burdur'un Bucak ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan keçi, ekiplerce kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Olay, dün Bucak ilçesine bağlı Uğurlu köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir keçinin dağlık ve sarp arazide mahsur kaldığı ihbarı üzerine Burdur İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi bölgeye intikal etti. Ekipler tarafından yapılan titiz çalışmanın ardından keçi güvenli şekilde mahsur kaldığı yerden kurtarılarak, sahibine teslim edildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

