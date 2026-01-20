Haberler

Uyuşturucu soruşturması kapsamında magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltına alındı.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Soruşturma derinleşiyor! Magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltında

Soruşturma derinleşiyor! Ünlü magazin yazarı gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor

Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor
Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüphelilerin ifadesinde 'Hakan Çakır' ve 'PKK' detayı

Atlas cinayetinin seyrini değiştirecek "Hakan Çakır" ve "PKK" detayı
Survivor'da RTÜK'e takılan gizemli ceza belli oldu

Survivor'da RTÜK'e takılan gizemli ceza belli oldu
Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı

Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı
Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor

Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor
İstanbul dahil 4 şehirde protesto! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul dahil 4 şehirde ortalık karıştı! Çok sayıda gözaltı var