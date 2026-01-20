Uyuşturucu soruşturması kapsamında magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa