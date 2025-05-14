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Macer Offroad Kulübü, Tekman Geçidi'nde Mahsur Kalan Vatandaşları Kurtardı

Macer Offroad Kulübü, Tekman Geçidi'nde Mahsur Kalan Vatandaşları Kurtardı
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Erzurum'da yazlık lastik takan sürücüler, beklenmedik kar yüzünden zorlu anlar yaşadı. Macer Offroad Arama Kurtarma ve Doğa Sporlar Kulübü, mahsur kalan vatandaşları kurtararak güvenli bir şekilde yollarına devam etmelerini sağladı.

Macer Offroad Arama Kurtarma ve Doğa Sporlar Kulübü üyeleri Tekman geçidinde mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

Erzurum'da bahar ayının gelmesi ile birlikte bir çok vatandaş araçlarına yazlık lastikleri takmaya başladı. Ancak sürpriz karla beraber bazı sürücüler yazlık lastikleriyle yollarda zorlu anlar yaşadı. Birçok noktada mahsur kalan vatandaşların yardımına Macer Offroad Arama Kurtarma ve Doğa Sporlar Kulübü üyeleri yetişti. Araçları bulundukları yerlerden çıkaran kulüp ekipleri, sürücülerin güvenli bir şekilde yollarına devam etmesini sağladı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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