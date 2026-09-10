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Londra’da İran’la bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişi gözaltına alındı

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İngiltere’de polis, İran’la bağlantılı olduğu değerlendirilen iki kişinin, yabancı bir istihbarat servisine yardım ettikleri şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı.

İngiltere'de polis, İran'la bağlantılı olduğu değerlendirilen iki kişinin, yabancı bir istihbarat servisine yardım ettikleri şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, İran'la bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişi gözaltına alındı. Londra polisi tarafından yapılan açıklamada, 42 yaşındaki bir kadın ile 60 yaşındaki bir erkeğin dün, "yabancı bir istihbarat servisine yardım etme" şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi. İki şüphelinin, Ulusal Güvenlik Yasası çerçevesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

Şüphelilerin, ekim ayının sonlarında mahkemeye çıkmak üzere kefaletle serbest bırakıldığı kaydedildi.

Polis, soruşturmanın bu yılın başlarında Londra genelinde Yahudi ve İran toplumlarıyla bağlantılı çeşitli mekan ve binaları hedef alan olay ve saldırılarla bağlantılı olmadığını vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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