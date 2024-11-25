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Litvanya'da DHL Kargo Uçağı Bina Üzerine Düştü: 1 Ölü, 3 Yaralı

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Litvanya'nın başkenti Vilnius yakınlarında DHL firmasına ait 4 mürettebatlı kargo uçağının bir binaya düşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler yangın söndürme ve kurtarma çalışmaları yürütüyor.

Litvanya'nın başkenti Vilnius yakınlarında DHL firmasına ait 4 mürettebatlı kargo uçağının 2 katlı bir binaya düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Litvanya'da uçak kazası meydana geldi. Almanya'nın Leipzig kentinden havalanan DHL firmasına ait 4 mürettebatlı kargo uçağı Litvanya'nın başkenti Vilnius yakınlarında iki katlı bir binaya düştü. Büyük patlamanın meydana geldiği kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Yetkililer, olay yerine sevk edilen ekiplerin yangın söndürme ve kurtarma çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Uçak mürettebatının 2'sinin pilot, 2'sinin ise kargo firması çalışanı olduğu aktarıldı.

Hükümete bağlı Ulusal Kriz Yönetim Merkezi tarafından yapılan açıklamada, uçağın düştüğü binanın 12 sakininin hayatta olduğu ve tahliye edildiği bildirildi. - VILNIUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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