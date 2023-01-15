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Lise öğrencisi traktör kazasında hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Lise öğrencisi traktör kazasında hayatını kaybetti

Tokat'ın Niksar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Tokat'ın Niksar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Kaza, Niksar ilçesine bağlı Sulugöl köyü yakınlarında meydana geldi. Ömer Efe Demir (17) idaresindeki 60 NU 432 plakalı traktör virajı alamayarak devrildi. Kazada ağır yaralanan Demir, sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine sevk edildi. Lise öğrencisi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kaza ilgili inceleme başlattı.

15 Temmuz Şehit Erdem Diker Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu son sınıf öğrencisi olan Ömer Efe Demir'in vefat haberi başta ailesi olmak üzere öğretmen ve sınıf arkadaşlarını üzüntüye boğdu. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Niksar Tokat 3. Sayfa Haberler

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