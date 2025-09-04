Leman Dergisi Karikatür Davasında Hapis Ceza İstemi

Leman dergisinde, Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin yayımlanmasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede eser sahibinin 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Leman dergisinin 26 Haziran'da Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin yayımlamasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede müessese müdürü Ali Yavuz, sorumlu yazı işleri müdürü Aslan Özdemir, grafiker Cebrail Okcu, eser sahibi Doğan Pehlevan, yazı işleri müdürü Zafer Aknar ve genel yayın yönetmeni Mehmet Tuncay Akgün 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Karikatürün kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler ve görseller içerdiği belirtildi

Hazırlanan iddianamede, derginin 4. sayfasında yer alan karikatürün kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler ve görseller içerdiği, ifadeler ve görsellerin bulunduğu derginin sosyal medya ve basın yayın organlarında yayınlanmasının akabinde birçok hesap ve grup tarafından yorumlar ile paylaşılarak medyada gündem oluşturduğu, böylece tahrik edilenler nazarında endişe oluşturacak şekilde bir etki oluşturarak kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı kaydedildi.

Şüphelilerin birlikte hareket ettiklerinin aktarıldığı iddianamede, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde eseri meydana getirerek dergide yayımladıklarının ve yayımlanan eserden iştirak halinde sorumlu oldukları ifade edildi. Ayrıca şüphelilerden Mehmet Tuncay Akgün'ün firari olduğu ve hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtilirken, şüphelilerden Doğan Pehlevan'ın sosyal medyadan, "İslam Türklere zorla sokulmuş bir kazıktır" şeklinde paylaşım yaptığı da aktarıldı.

Eser sahibine 7 yıl 10 aya kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Ali Yavuz, Aslan Özdemir, Cebrail Okcu, Zafer Aknar ve Mehmet Tuncay Akgün'ün 'basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 1'er yıl 6'şar aydan 4'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüpheli Doğan Pehlevan'ın ise zincirleme şekilde 'basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 1 yıl 10 aydan 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası istendi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. - İSTANBUL