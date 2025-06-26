Las Vegas'ta Yolcu Uçağının Motorundan Duman Çıktı

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ABD'nin Las Vegas kentinden kalkış yapan American Airlines'a ait yolcu uçağının sol motorundan duman yükseldi. Uçak, 153 yolcu ile havalimanına geri döndü. Olayda yaralanan olmazken, FAA soruşturma başlattı.

ABD'nin Las Vegas kentinde 153 yolcu ile kalkış yapan yolcu uçağının sol motorundan duman çıktı. Uçak, havalimanına geri döndü.

ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentindeki Harry Reid Uluslararası Havalimanı'ndan Kuzey Carolina eyaletine gitmek üzere kalkış yapan American Airlines şirketine ait Airbus A321 tipi yolcu uçağının sol motorundan duman yükseldi. O anlar amatör kameralara yansırken, 153 yolcu ve ile 6 mürettebat üyesinin bulunduğu uçak havalimanına geri döndü. Havayolu şirketi, uçağın hizmet dışı bırakıldığını belirtti. Çevredekiler, şiddetli patlama sesi duyduklarını ve daha sonra motorlardan birinden duman çıktığını gördüklerini aktardı. Olayda yaralanan olmazken, ABD Federal Havacılık İdaresi soruşturma başlattı. - LAS VEGAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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