Haberler

Hayatını kaybeden uzman çavuş Arı, son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden uzman çavuş Arı, son yolculuğuna uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Irak harekatında görev yaparken şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Taner Arı, memleketi Bingöl'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Bingöl Valisi, Arı'nın vefatına ilişkin başsağlığı diledi.

Kuzey Irak harekat alanında görev yapan ve hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Taner Arı, memleketi Bingöl'de son yolcuğuna uğurlandı.

Kuzey Irak harekat alanında görev yapan, 13'üncü Komando Tugay Komutanlığı bünyesinde görevli Piyade Uzman Çavuş Taner Arı vefat etti. Arı, bugün memleketi Bingöl'e getirildi. Solhan ilçesinde düzenlenen törenin ardından Arı, gözyaşları içerisinde son yolcuğuna uğurlandı.

Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " 13. Komando Tugay Komutanlığı Kuzey Irak Hareket alanında görevli Solhan nüfusuna kayıtlı hemşehrimiz Piyade Uzman Çavuş Taner Arı'nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Ünlü yapımcı Timur Savcı uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Ünlü yapımcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Bahçeli'den düşen jetle ilgili manidar açıklama: Düşündürücü

Bahçeli'den Ankara'da düşen jetle ilgili manidar sözler
Türkiye'nin 50 yıllık dev şirketi üretime ara veriyor

Türkiye'nin 50 yıllık dev şirketi üretime ara veriyor
İki siyasi partinin hukuki varlıkları sona erdi

İki siyasi parti resmen kapatıldı! Malları Hazine'ye kaldı
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında çarpıcı detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi

Jetin düşme anında çarpıcı detay! Görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Ünlü fenomen Ezgi Fındık için yakalama kararı

Soruşturma derinleşiyor! Ünlü fenomen hakkında yakalama kararı
Giden geri dönmüyor! Türkiye'nin en esrarengiz bölgesi

Giden geri dönmüyor! Türkiye'nin en esrarengiz bölgesi