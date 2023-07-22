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Kuzenini Borç Nedeniyle Öldürdü

3. Sayfa Haberleri

Konya'da Muhammed Bilal, borç-alacak nedeniyle tartıştığı kuzeni Ömer Parlak tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KONYA'da Muhammed Bilal, borç- alacak nedeniyle tartıştığı kuzeni Ömer Parlak tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü.

Olay, saat 17.30 sıralarında Meram ilçesi Gödene Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Ömer Parlak, alacağını istemek için kuzeni Muhammed Bilal'in evine gitti. Burada çıkan tartışmada Parlak yanında getirdiği tabancayla Bilal'i başından vurdu. Kanlar içinde yere yığılan Muhammed Bilal olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli Ömer Parlak, polis tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Muhammed Bilal'in cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - 3. Sayfa

Ömer Parlak Konya 3. Sayfa Haberler

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