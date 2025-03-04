Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatına yönelik başarılı bir operasyona imza attı.

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı ilçesinde uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı yönünde istihbarat alan ekipler, hızlı bir şekilde harekete geçti. Düzenlenen operasyonda M.G. ve P.S. isimli iki şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 25 gram taş kokain ve 21 gram esrar ele geçirilirken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan M.G. ve P.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA