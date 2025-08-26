Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Kütahya'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında merkez ilçede operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda; 37 adet ecstasy hap, 3 gram sentetik kannabinoid, 2 adet hassas terazi ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen ve ismi açıklanmayan bir 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. - KÜTAHYA