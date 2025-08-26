Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 37 ecstasy hap, 3 gram sentetik kannabinoid ve bir tabanca ele geçirildi. Olayla bağlantılı bir şüpheli tutuklandı.

Kütahya'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında merkez ilçede operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda; 37 adet ecstasy hap, 3 gram sentetik kannabinoid, 2 adet hassas terazi ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen ve ismi açıklanmayan bir 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ünlü komedyen Mesut Süre hakkında 'taciz' suçlaması

Ünlü komedyen hakkında "taciz" suçlaması: O yemeği unutamıyorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memur zammı için geri sayım: Üçüncü toplantı sona erdi, işte konuşulan oran

Memur zammında üçüncü toplantı sona erdi: İşte konuşulan oran
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.