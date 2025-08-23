Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 472 Gram Esrar ve Kenevir Ele Geçirildi
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, Altıntaş ilçesinde düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ve kenevir bitkileri ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde Altıntaş ilçesi Akçaköy Köyü'nde operasyon düzenledi.
Operasyonda, 472 gram kubar esrar, 21 kök kenevir, 3 gram kenevir tohumu ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Olayla bağlantısı olduğu belirlenen 1 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı.
Jandarma yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla çalışmaların devam edeceğini vurguladı. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa