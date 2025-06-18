Kütahya'da Tır Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Kütahya'da Tır Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen tırda Ramazan İrtegün hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya-Altıntaş yolu Pusan rampasında Kütahya yönüne seyir halinde olan Ramazan İrtegün (40) idaresindeki 43 AGV 982 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tır sürücü İrgetegün'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri incelemesinin adından tır sürücüsü İrtegün'ün cenazesi hastane morguna kaldırıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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