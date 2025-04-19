Kütahya'da Kaçak Tütün Operasyonu: 81 Bin Makaron ve 52 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

Kütahya'da KOM ekiplerince 3 evde yapılan aramada 81 bin 200 adet dolu ve boş makaron ile 52 kilogram tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince ilde kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar çerçevesinde il merkezinde bulunan 3 ikamette yapılan arama işlemi sonucunda, 81 bin 200 adet dolu ve boş makaron, 52 kilogram tütün, 2 adet makaron sarma makinesi,1 adet hava kompresörü, 3 bin adet şeffaf sigara poşeti, 2 adet av tüfeği ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.G ve C.A. isimli şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - KÜTAHYA