Kütahya'da İzinsiz Kazı Yapan İki Şahıs Gözaltına Alındı
Kütahya'nın Gediz ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda izinsiz kazı gerçekleştiren iki şüpheli yakalandı. Operasyonda çeşitli kazı ekipmanları ve ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde jandarmanın izinsiz kazı yapan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma Komutanlığı'nın il genelinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde izinsiz kazı yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda, 1 adet yılan kamera, 1 adet dürbün, 2 adet alan tarama çubuğu ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Olayda 2 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa