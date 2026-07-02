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Kütahya Emniyeti'nden uyarı: Hatalı U dönüşü yapan sürücüler kamerada

Kütahya Emniyeti'nden uyarı: Hatalı U dönüşü yapan sürücüler kamerada
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Kütahya Emniyet Müdürlüğü, Vefa Üst Geçidi'nde sürücülerin yaptığı hatalı U dönüşlerinin trafik güvenliğini tehlikeye attığı anlara ait kamera görüntülerini paylaşarak sürücüleri kurallara uymaya çağırdı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü, Vefa Üst Geçidi'nde sürücülerin yaptığı hatalı U dönüşünün trafik güvenliğini tehlikeye attığı anlara ait kamera görüntülerini paylaşarak, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Yayınlanan görüntülerde, kurallara aykırı şekilde yapılan U dönüşlerinin hem trafik akışını olumsuz etkilediği hem de kazalara davetiye çıkardığı görüldü. Kütahya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, "Unutmayalım, hatalı yapılan U dönüşleri, telafisi mümkün olmayan kazalara yol açabilir. Lütfen yön levhalarına ve trafik kurallarına uyalım, sevdiklerimizi riske atmayalım" ifadeleri yer aldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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