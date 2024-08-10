Kütahya'da fuhuş yapılan apart süit mühürlendi
Kütahya'da Meydan Mahallesi'nde bulunan bir işyerindeki apart süitte fuhuş yapıldığı tespit edildi ve süit 90 gün süreyle mühürlendi.
Kütahya'da fuhuş yapıldığı tespit edilen apart süit 90 gün süreyle mühürlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından fuhuşla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda, Meydan Mahallesi Gümüşdere Sokakta faaliyet gösteren bir işyerindeki apart süitte fuhuş yapıldığı tespit edilerek gerekli işlemler yapıldı.
Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu kararı gereği apart süit 90 gün süreyle mühürlendi. - KÜTAHYA