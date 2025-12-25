Haberler

Kütahya'da emniyet personeline, "İntihar saldırılarının tespiti ve alınacak önlemler" konulu seminer

Kütahya'da emniyet personeline, 'İntihar saldırılarının tespiti ve alınacak önlemler' konulu seminer
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, emniyet personeline yönelik intihar saldırılarının tespitine ve alınacak önlemlere dair bir bilgilendirme semineri düzenledi. Seminere İl Emniyet Müdürü de katıldı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından emniyet personeline yönelik "İntihar saldırılarının tespiti ve alınacak önlemler" konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çok Amaçlı Eğitim Salonu'nda gerçekleştirilen seminere, İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, İl Emniyet Müdür Yardımcıları ile emniyet personeli katıldı.

Seminerde, bomba ve patlayıcı maddelerle ilgili genel bilgiler paylaşılırken, oluşabilecek tehditlere karşı alınması gereken önlemler ele alındı. Ayrıca şüpheli paket ve cisimlere yaklaşım tarzları, uzman ekipler tarafından uygulamalı olarak gösterildi.

Yetkililer, bu tür eğitimlerin personelin farkındalığını artırmak ve oluşabilecek risklere karşı hazırlıklı olunmasını sağlamak amacıyla düzenli olarak sürdürüleceğini belirtti. - KÜTAHYA

