Kütahya'da geniş kapsamlı güvenlik uygulaması

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, son iki haftada gerçekleştirdiği denetim ve operasyonlar ile birçok aranan şahsı yakaladı. Uyuşturucu, kaçakçılık ve diğer suçlarla mücadele kapsamında önemli miktarda yasa dışı malzeme ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimler tarafından, kent genelinde son iki hafta içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında çok sayıda denetim ve operasyon yapıldı.

Yürütülen uygulamalarda 25 bin 839 şahıs ile 9 bin 533 araç kontrol edilirken; 54 umuma açık işletme, 142 park ve bahçe, 120 ticari taksi ve 139 motosiklet denetlendi. Denetimler sonucunda 34 aranan şahıs yakalanırken, bunlardan 20'si tutuklanarak Kütahya Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Ayrıca 32 kayıp şahıs bulunarak ailelerine teslim edildi.

Operasyonlarda; 6 ruhsatsız av tüfeği, 7 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 18 kesici alet ele geçirildi. 1 çalıntı ve 3 hacizli-yakalamalı araç yakalanarak gerekli işlemler yapıldı. 57 yoklama kaçağı şahsa tebligat uygulandı.78 şahıs hakkında, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında idari işlem gerçekleştirildi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında ise 50 olayda 80 şüpheli yakalanırken, 12 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarda 43 kilo 267 gram narkotik madde ile 576 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Öte yandan tefecilik, silah ticareti, kaçakçılık ve nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında 11 şahıs hakkında işlem yapılırken, kapalı alanda sigara kullandırdığı tespit edilen 1 işletmeye idari para cezası uygulandı.

Kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında ise; 61 bin 200 makaron, 20 kilogram kaçak tütün, 5 sigara sarma makinesi, 150 kaçak sigara, 50 puro, 580 bin TL değerinde 1 senet ve 39 adet kaçak elektronik eşya ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzur ve güven ortamında yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
