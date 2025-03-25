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Kütahya'da Cinayet: Eşi ve Diğer Bir Kişiyi Pompalı Tüfekle Vurdu, Zanlı Kaçtı

Kütahya'da Cinayet: Eşi ve Diğer Bir Kişiyi Pompalı Tüfekle Vurdu, Zanlı Kaçtı
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Kütahya'nın İnköy Mahallesi'nde bir adam, eşi ve başka bir kişiyi pompalı tüfekle öldürdü. Olayın ardından zanlı kaçarken, jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Soruşturma devam ediyor.

Kütahya'da eşi ve başka bir kişiyi pompalı tüfekle vurup öldüren zanlı kaçtı.

İnköy Mahallesi'nde meydana gelen cinayet olayında, Ali Osman Y. (59) isimli katil zanlısı, pompalı tüfekle karısı Havva Y. (55) ve Sefa T. isimli kişiyi av tüfeği ile öldürdü. Bir evde ve açık alanda işlenen cinayetlerin ardından şüpheli olay yerinden kaçarken, bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin inceleme ve soruşturması sürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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