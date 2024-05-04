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Kütahya'da Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi Verildi

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Kütahya İl Jandarma Komutanlığına bağlı İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından Gediz, Çavdarhisar, Aslanapa, Şaphane ve Dumlupınar ilçelerinde Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele eğitimi verildi. İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından 38 kahvehane ve kıraathaneye gidilerek, toplam 522 kişiye 'Kadına El Kal-Ka-Maz' mottosuyla farkındalık eğitimi verildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığına bağlı İlçe Jandarma Komutanlıklarınca Gediz, Çavdarhisar, Aslanapa, Şaphane ve Dumlupınar ilçelerinde Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele eğitimi verildiği bildirildi.

İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından 38 kahvehane ve kıraathaneye gidilerek, toplam 522 kişiye " Kadına El Kal-Ka-Maz" mottosuyla Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konusunda farkındalık eğitimi verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çavdarhisar Dumlupınar Aslanapa Jandarma Kütahya Şaphane Gediz Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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