Kuşadası'nda Yunanistan'a Yüzerek Geçmek İsteyen Düzensiz Göçmenler Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan'ın Sisam Adasına yüzerek gitmek amacıyla hazırlanan 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca Kuşadası İlçesi Dilek Yarımadası Milli Parkı yasaklı bölge Kelebek Koyu mevkiinde gece saatlerinde yasadışı olarak Yunanistan'ın Sisam Adası'na yüzerek gitmek amacıyla hazırlanan 2 yabancı uyruklu erkek düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmen ile birlikte yüzmede kullanılacak malzemeler ele geçirilirken, düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından GÖKSEM'e teslim edildi. - AYDIN