Sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklenen teknede bulunan üç kişi, Sahil Güvenlik Dalış Timi tarafından kurtarıldı. Şahıslar, sağlık durumları iyi bir şekilde Kuşadası Balıkçı Barınağı'na ulaştırıldı.
Kuşadası ilçesi açıklarında içerisinde 3 şahıs bulunan özel teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine olay mahalline derhal 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-14) sevk edildi. Başlatılan kurtarma faaliyetleri neticesinde bahse konu şahıslar, özel tekne ile birlikte Kuşadası Balıkçı Barınağı'na intikal ettirildi. Şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı