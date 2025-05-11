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Kuşadası'nda Jandarma, Öğrencilere Doğa ve Çevre Eğitimi Verdi

Kuşadası'nda Jandarma, Öğrencilere Doğa ve Çevre Eğitimi Verdi
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri, TEMA Vakfı gönüllüleri ile birlikte 50 üniversite öğrencisine doğa, orman ve çevre koruma konularında bilgilendirme yaptı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri, kendilerini ziyaret eden 50 öğrenciyi bilgilendirdi.

Aydın'da eğitim gören 50 üniversite öğrencisi ve TEMA Vakfı gönüllüleri, Kuşadası Kavaklı Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında öğrencilere Milli Parkın Tanıtımı, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla alınan 2025 Yılı Kuşadası İlçe İdare Kurulu kararları, doğa sevgisi, orman, çevre ve yaban hayatının korunması konularında bilgilendirme yapılırken, uygulamalı olarak eğitim faaliyeti gerçekleştirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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