Lastik bottaki 15 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (KB-72, KB-87) tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 15 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı