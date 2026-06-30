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Lastik bottaki 15 düzensiz göçmen yakalandı

Lastik bottaki 15 düzensiz göçmen yakalandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahil güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin işlemleri sürüyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (KB-72, KB-87) tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 15 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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