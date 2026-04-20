Kuşadası açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yapılan operasyonla lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne sevk edildi.
Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-912, KB-87, KB-4325) tarafından hareketli lastik bot durdurulmuş ve içerisindeki 19 düzensiz göçmen (beraberinde 1 çocuk) yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne gönderildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı