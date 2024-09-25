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Küre Dağları'nda Ayılar Fotokapanlarla İzleniyor

Küre Dağları'nda Ayılar Fotokapanlarla İzleniyor
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Bartın ve Kastamonu sınırındaki Küre Dağları Milli Parkı'nda, ayıların doğal yaşamlarını incelemek amacıyla 10 adet fotokapan yerleştirildi. 37 bin 753 hektar alanda ayıların davranışları takip ediliyor.

Bartın ve Kastamonu il sınırları içerisinde olan Küre Dağları'nda 9 ay önce kurulan fotokapanlarla ayılar doğal yaşam alanlarında izleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı 10'uncu Bölge Müdürlüğü Küre Dağları Milli Parkı Müdürlüğü tarafından ayıların doğal yaşamlarını incelemek için Küre Dağları Milli Parkı'na 10 adet fotokapan yerleştirildi. Bu yılın Ocak ayında ve ayıların sık kullandığı bölgelere yerleştirilen fotokapanlar, 37 bin 753 hektar alanda ayıların davranışları kayıt altına alındı. Bölgede bulunan ayı türleri ve bu ayıların mevsimlere göre davranışlarını tespit etmek için yapılan çalışmada, ayıların besin arama gibi kış uykusundan uyandıktan sonraki davranışları görüntülendi.

9 aylık görüntülerde ilginç anların da yer aldığı belirtilirken, foto kapanlarla bölgede varlığı bilinen boz ayıları da ilk kez bu kadar uzun süreli ve yakından takip edilebildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu 3-sayfa Güncel Yaşam Çevre Doğa

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