Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla trafik yoğunluğu oluştu

Kurban Bayramı tatili öncesi İstanbul dışına çıkmak isteyenlerin yola çıkmasıyla kent genelinde trafik yoğunluğu arttı. TEK Otoyolu Mahmutbey gişelerindeki yoğunluk havadan görüntülendi.

İstanbul'da Kurban Bayramı tatili öncesi trafik yoğunluğu başladı. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeleri ile Basın Ekspres yolu-Kuzey Marmara Otoyolu bağlantılarında 9 günlük Kurban Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşların, oluşturduğu yoğunluk dron ile görüntülendi. Haftanın son günü ve mesai bitimiyle birlikte İBB verilerine göre saat 18.46 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı