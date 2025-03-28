Küçükçekmece'de Yabancı Uyruklu Gruplar Arasında Kavga

Küçükçekmece'de iki grup birbirlerine tekme-tokat saldırdı. Kavga anları kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde dün meydana gelen olayda yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada taraflar birbirlerine tekme tokat ve ellerine geçirdikleri sopalarla saldırdı. Bir kişi de eline geçirdiği kaldırım taşını karşı tarafa fırlattı. Kaldırım taşı dükkana isabet ederken, kavga bir süre sonra çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Kavga anları ise cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. - İSTANBUL