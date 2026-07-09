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Küçükçekmece'de restoranın bacasında çıkan yangın 5 katlı binaya sıçradı

Küçükçekmece'de restoranın bacasında çıkan yangın 5 katlı binaya sıçradı
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Küçükçekmece'de bir restoranın bacasında başlayan yangın, 5 katlı iş merkezine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, 3 katta maddi hasar oluştu, yaralanan olmadı.

Küçükçekmece'de bir restoranın bacasında çıkan yangın, 5 katlı iş merkezine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Fatih Mahallesi 829. Sokak'ta bulunan 5 katlı iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş merkezinin giriş katında bulunan restoranın bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bacada başlayan alevler kısa sürede büyüyerek binanın üst katlarına sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, alevlerin sıçradığı 3 katta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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