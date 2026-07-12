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Küçükçekmece'de seyir halindeki araçtan rastgele ateş açan 3 şüpheli tutuklandı

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Küçükçekmece'de seyir halindeki bir araçtan çevreye rastgele ateş açılması olayına karışan 3 şüpheli, polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

Küçükçekmece'de seyir halindeki bir araçtan rastgele ateş açılmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 10 Temmuz günü Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Bozdoğan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, siyah renkli bir araçtan çevreye rastgele ateş açıldığı yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemede 10 adet boş kovan ele geçirildi.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirdikleri belirlenen Y.A. (22), S.A. (25) ve S.A. (23) düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "mala zarar verme" suçlarından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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