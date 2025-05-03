Küçükçekmece'de doğal gaz borusu kırıldı! Büyük panik

Küçükçekmece'de doğal gaz borusu kırıldı! Büyük panik
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Küçükçekmece'de yapılan kazı çalışmaları sırasında bir iş makinesinin doğal gaz borusunu kırması sonucu hızla havaya karışan gaz, çevredeki vatandaşları korkuttu. Olayda patlama olmaması facianın önüne geçti.

Küçükçekmece'de kazı çalışması sırasında iş makinesinin doğal gaz borusunu kırmasıyla havaya karışan gaz, çevredeki vatandaşları korkuttu. Patlama olmaması faciayı önledi.

İstanbul Küçükçekmece Atakent Mahallesi Çiçekli Vadi Sokak'ta bir AVM'nin otopark girişinde yapılan kazı çalışmaları sırasında iş makinesi tarafından doğal gaz borusu kırıldı.

BÜYÜK PANİK

Borunun kırılmasıyla hızla havaya karışan gaz panik oluşturdu. Muhtemel bir patlama riski ile vatandaşlar AVM'den hızlıca kaçtı. Her hangi bir patlamanın olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Ekipler tarafından gaz kapatıldı ve boru onarılarak alan kapatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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