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Kavga ihbarı ekipleri harekete geçirdi! Polis, kaçmaya çalışan şüpheliyi vurarak etkisiz hale getirdi

3. Sayfa Haberleri

Küçükçekmece'de gözaltına alınmamak için polis ekiplerine direnen şahıs, bacağından vurularak yakalandı. Zanlının hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Yılbaşı akşamı Küçükçekmece Kanarya mahallesi Şahin caddesi Şakrak Kuşu Sokak üzerinde saat 01:50 sıralarında iki grubun sokak üzerinde kavga ettiği ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine geldi.

ENGEL OLMAK İSTEDİLER

Polis ekipleri kavgaya karışan şahısları gözaltına almak istediği sırada Fevzi A. isimli bir şahıs polis ekiplerini engellemek istedi. Fevzi A. gözaltına alınırken, yakınları ve oğlu Fırat A., polise saldırarak babasının araca bindirilmesini engellemeye çalıştı. Yaşanan olayların ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Baba Fevzi A. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken oğlu Fırat A. ise kaçarak kayıplara karıştı.

BACAĞINDAN VURARAK YAKALADILAR

Bir süre sonra Fırat A., annesi ve yakınları karakol önüne gelerek taşkınlık çıkarmaya devam etti. Polis ekipleri Fırat A.'yı yakalamak istediği sırada şahıs tekrar kaçmaya başladı. Şahıs polis tarafından bacağından vurularak yakalandı. İlk müdahalesi olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan şahıs, hastaneye kaldırıldı. Şahsın yapılan incelemesinde hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası olduğu tespit edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Küçükçekmece kavga Fırat 3. Sayfa Haberler

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