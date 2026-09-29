Haberler

Kozan'da otomobille çarpışan motosikletin 17 yaşındaki çocuk sürücüsü öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kozan'da otomobille çarpışan motosikletin 17 yaşındaki çocuk sürücüsü öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde dün otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'nın Kozan ilçesinde dün otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki Selçuk Kelebekli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 28 Eylül sabahı 07.30 sıralarında Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak ile Sarıcı Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Ö. yönetimindeki 01 HS 699 plakalı otomobil ile 17 yaşındaki Selçuk Kelebekli'nin kullandığı 01 AZF 195 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü ağır yaralandı. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı, motosiklet sürücüsünün çarpışmanın etkisiyle yola savrulduğu görüldü. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Selçuk Kelebekli, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olması nedeniyle Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edilen Kelebekli, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün hayatını kaybetti.

Kelebekli'nin cenazesinin, yapılacak işlemlerin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 52 sitede yayınlandı.
Motosiklet kazası geçirmişti! İzzet Özilhan'ın son hali ortaya çıktı

Motosiklet kazası geçirmişti! İzzet Özilhan'ın son hali ortaya çıktı
MHK soruşturmasında İstanbul'da görev yapan 17 hakemin adı WhatsApp'ta sıralandı

İstanbul'da görev yapan 17 hakemin adı WhatsApp'ta sıralandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serenay Sarıkaya Paris'te şov yaptı! İşte üzerindeki elbisenin fiyatı

Serenay Sarıkaya şov yaptı! İşte üzerindeki elbisenin fiyatı
Hakem operasyonunda büyük skandal! Sınav kağıdındaki yazı hakeme ait çıkmadı

Büyük skandal! Sınav kağıdındaki yazı hakeme ait çıkmadı
Tam umutlanmıştık, Altay'ın hatası her şeyi bitirdi! Tribünler affetmedi

Ne yapıyorsun Altay? Bedelini çok ağır ödedi
Seda Sayan'dan kendisinden 25 yaş küçük eşine aşk dolu paylaşım

Seda Sayan'dan aşk dolu paylaşım: Sevgilim...
Serenay Sarıkaya ile Pınar Deniz'in podyum yürüyüşleri karşılaştırıldı

İki yıl arayla aynı podyuma çıktılar! Yürüyüşleri karşılaştırıldı
Yonca Evcimik fit haliyle yıllara meydan okuyor

Yaş almak ona yaradı: Kim der 63 yaşında!

Bilal Erdoğan perde arkasını anlattı! ABD 11 milyon dolar fazla verdi ama onlar İstanbul'u seçti

ABD servet verdi, dünya devleri Türkiye'yi seçti