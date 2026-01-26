Kayıp kız sağ olarak bulundu

Adana'nın Kozan ilçesinde dün öğle saatlerinde kaybolan 16 yaşındaki kız çocuğu sağ olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Velicanlı Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde evden ayrılan 16 yaşındaki Hatice Kaya'ya ulaşılamadı. Bunun üzerine ailesi kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) sivil toplum kuruluşlarından arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Gece boyunca süren arama çalışmaları sürerken Termal kameralara arama kurtarma ekipleri tarafından kayıp kız Sin bölgesinde tespit edildi. Ekiple, Kaya'yı bölgede sağ olarak buldu.

Sağlık ekiplerine teslim edilen Kaya ile ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - ADANA