Köyceğiz'de orman yangını Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını çıktı. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın Toparlar Şelale mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki ormanlık araziden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hava araçları yönlendirildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - MUĞLA Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 21, 2022 İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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