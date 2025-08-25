Köyceğiz'de Mısır Tarlası Görünümlü Alanda 5 Bin Kök Kenevir Ele Geçirildi

Köyceğiz'de Mısır Tarlası Görünümlü Alanda 5 Bin Kök Kenevir Ele Geçirildi
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yapılan jandarma operasyonunda, mısır tarlası görünümündeki bir alanda 5 bin 126 kök dişi hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 25 kilogram esrar ve çeşitli mühimmatlar da bulundu. İki şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri mısır tarlası görünümlü bir tarlaya yaptıkları operasyonda 5 bin 126 kök kenevir ele geçirmişti.

Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ile Muğla İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Köyceğiz ilçesi Karaçam Mahallesinde mısır tarlası görünümlü bir bahçede dişi hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti.

Jandarma ekipleri tarafından tarlaya düzenlenen operasyon sonucu tarlada ekili vaziyette 5 bin 126 kök kenevir ele geçirildi. Jandarma ekipleri kenevir bitkilerini sökerek imha edilmek üzere kamyon ile taşıdı.

Uyuşturucu madde üretimi yaptığı tespit edilen A.Ö., B.Ö. ve A.Ö. isimli şahısların ikametinde Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramada, 5 bin 126 kök kenevir, 25 kilogram kubar esrar, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 122 adet fişek, 1,5 kg barut ve 2 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.

Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli şahıs tutuklanırken, 1 şüpheli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - MUĞLA

