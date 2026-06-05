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Romanya'nın Köstence limanında insansız deniz aracı patladı

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Romanya'nın Köstence Limanı'nda bir insansız deniz aracı infilak etti. Can kaybı yaşanmazken, aracın Rusya-Ukrayna savaşında kullanılan teçhizatlardan biri olabileceği belirtildi.

Romanya Savunma Bakanlığı, Karadeniz kıyısındaki Köstence limanında insansız deniz aracının patladığını duyurdu.

Romanya'da Köstence Limanında yerel saatle 10.30 sırasında şiddetli patlama meydana geldi. Liman tahliye edildi. Romanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, limanda bulunan insansız deniz aracının infilak ettiği, can kaybının olmadığı ifade edildi. İnsansız deniz aracının Romanya ordusuna ait olmadığı, Rusya-Ukrayna savaşında kullanılan teçhizatlardan biri olabileceği kaydedildi.

Öte yandan, geçtiğimiz hafta Romanya'nın Ukrayna sınırına yakın Galati kentinde bir apartmana Rusya'ya ait insansız hava aracı isabet etmiş, 2 kişi yaralanmıştı. - KÖSTENCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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