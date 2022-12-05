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Köpekleri dövüştürdükleri için gözaltına alınan 3 kişiye 28 bin 602 lira idari para cezası

3. Sayfa Haberleri

Köpekleri dövüştürdükleri için gözaltına alınan 3 kişiye 28 bin 602 lira idari para cezası

Muş Valiliği, Varto ilçesinde kendilerine ait kangal cinsi köpekleri dövüştürerek video kaydına alan 3 kişinin gözaltına alındığını ve 28 bin 602 lira idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Muş Valiliği, Varto ilçesinde kendilerine ait kangal cinsi köpekleri dövüştürerek video kaydına alan 3 kişinin gözaltına alındığını ve 28 bin 602 lira idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Varto ilçesi Güzelkent köyünde 4 Aralık 2022 tarihinde köpek dövüşü yaptırıldığı ihbarının alınması üzerine Çaylar Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından araştırma yapıldığı belirtilerek, "Güzelkent köyünde 3 şahsın kendilerine ait kangal cinsi köpekleri 24 Kasım 2022 tarihinde dövüştürerek video kaydına aldıkları tespit edilmiş olup şüpheli şahıslar gözaltına alınmış, haklarında Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından toplamda 28 bin 602 TL idari para cezası uygulanmış ve adli tahkikata başlanmıştır. Söz konusu köpekler Erzurum Hayvan Barınağına teslim edilecektir" ifadeleri kullanıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Muş Valiliği Varto Muş 3. Sayfa Haberler

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