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Köpekler Arasında Korkutan Boğuşma Kamerada

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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 7 köpeğin 2 köpeğe korkunç bir şekilde saldırdığı anlar cep telefonu ile kaydedildi. Bölge halkı başıboş köpek saldırılarından tedirgin.

Köpekler arasında yaşanan korkutan boğuşma kamerada

HATAY - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 7 köpeğin, 2 köpeğe parçalarcasına saldırdığı korkutan boğuşma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayladağı ilçesi Olgunlar Mahallesi'nde bulunan başıboş köpek saldırılarıyla bölge halkını tedirgin ediyorlar Geçtiğimiz günlerde 7 köpeğin, 2 köpeğe saldırdığı anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; 7 köpeğin 2 köpeği parçalarcasına saldırdığı anlar kaydedildi. Köpeklerin sürü halde gezmeleri ve araçlara saldırmalarının vatandaşları tedirgin ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN İLIN - 3.Sayfa
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