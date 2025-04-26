Köpekler Arasında Korkutan Boğuşma Kamerada
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 7 köpeğin 2 köpeğe korkunç bir şekilde saldırdığı anlar cep telefonu ile kaydedildi. Bölge halkı başıboş köpek saldırılarından tedirgin.
Köpekler arasında yaşanan korkutan boğuşma kamerada
HATAY - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 7 köpeğin, 2 köpeğe parçalarcasına saldırdığı korkutan boğuşma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yayladağı ilçesi Olgunlar Mahallesi'nde bulunan başıboş köpek saldırılarıyla bölge halkını tedirgin ediyorlar Geçtiğimiz günlerde 7 köpeğin, 2 köpeğe saldırdığı anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; 7 köpeğin 2 köpeği parçalarcasına saldırdığı anlar kaydedildi. Köpeklerin sürü halde gezmeleri ve araçlara saldırmalarının vatandaşları tedirgin ettiği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN İLIN - 3.Sayfa