Köpekler Arasında Korkutan Boğuşma Kamerada

Köpekler arasında yaşanan korkutan boğuşma kamerada

HATAY - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 7 köpeğin, 2 köpeğe parçalarcasına saldırdığı korkutan boğuşma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayladağı ilçesi Olgunlar Mahallesi'nde bulunan başıboş köpek saldırılarıyla bölge halkını tedirgin ediyorlar Geçtiğimiz günlerde 7 köpeğin, 2 köpeğe saldırdığı anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; 7 köpeğin 2 köpeği parçalarcasına saldırdığı anlar kaydedildi. Köpeklerin sürü halde gezmeleri ve araçlara saldırmalarının vatandaşları tedirgin ettiği öğrenildi.