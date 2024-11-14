Üye Girişi
Haberler

Köpek Saldırısı Mahallede Tedirginlik Yarattı

Köpek Saldırısı Mahallede Tedirginlik Yarattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Çiğdem Mahallesi'nde Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde görevli Prof. Dr. Meliha Yılmaz, evine dönerken köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralandı. Olay sonrası mahalle sakinleri dışarı çıkmaktan korkar hale geldi.

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde görev yapan Prof. Dr. Meliha Yılmaz'ın evine dönerken köpeklerin saldırısına uğramasıyla birlikte mahalle sakinlerinde tedirginlik başladı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Çiğdem Mahallesi'nde yaşanan köpek saldırısı mahalleliyi tedirgin etti. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde görev yapan Prof. Dr. Meliha Yılmaz, evine dönerken köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerin yere yıkarak ısırdığı kadını komşuları kurtardı. Yüzünden, elinden ve bacaklarından yaralanan Yılmaz, tedavi altına alındı. Olaydan sonra sokağa çıkmakta tedirginlik yaşadıklarını ifade eden mahalle sakinleri İHA muhabirlerine açıklamalarda bulundu.

Meliha Yılmaz'ın karşı komşusu Ozan Demir, Ben geldiğimde kadın yerde yatıyordu. Burada il müdahale yapılmıştı. Ondan sonra hemen ambulans çağırdık. Tabi o arada kadın çok fazla kan kaybetti. Yüzü paramparçaydı, her taraftan kanlar akıyordu. İki bacağı da parçalanmış durumdaydı. Deriyi bildiğin koparmışlardı zaten" ifadelerini kullandı.

Olaydan sonra köpeklerin toplatıldığını duyduğunu ifade eden Demir, aynı bölgede köpek saldırılarının daha öncede yaşandığını söyledi. Yılmaz, "Çok saldırı oldu. Bana da saldırdı köpekler. O hanımefendinin yerinde küçük bir çocuk ya da yaşlı bir amca da olabilirdi. Bu durumun bir çözüme ulaştırılması lazım" şeklinde konuştu.

"Şu anda mahalle ikiye bölünmüş durumda"

Mahalle sakinlerinden Ülker Kutlu, "İki cins köpek var. Bir kısmı bu saldırgan olanlar, korkudan saldıranlar. Tabi ki onların toplatılması, islah edilmesi lazım. Bir kısımda evcimen olanlar var. Onlara bir şey yapmamak lazım. Onlar aynı zamanda mahalleyi de koruyorlar. Köpekleri seven insanlar fazla fakat sevmeyenlerde çok fazla şu anda mahalle ikiye bölünmüş durumda" dedi.

Mahallelerinde dışarı çıkmaya korktuklarını ifade eden bir mahalle sakini, "Dışarı çıkamıyoruz ki, burada ne sağdan gidebiliyoruz, ne soldan. İki hafta önce de bir kız çocuğuna saldırdılar. Benim eşim ve oğlum gidip kurtardılar" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Altın fiyatlarında şelale düşüşü: Zirveden gerileme sürüyor

Altında şelale düşüşü yaşanıyor

 20 bin öğretmen ataması için tercih süreci başladı! İşte son tarih

Binlerce öğretmen adayının beklediği tarih belli oldu

 Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz

Belgelerle kürsüye çıkan Özel'den gündem yaratacak sözler
MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK'dan ilişiği kesilmiştir

Bakanlık, Türk askeriyle ilgili pedofili iddiasını doğruladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Asgari ücret ne kadar olacak? Enflasyona göre asgari ücret ne kadar olur? SGK Uzmanı açıkladı! MEMUR ZAM TAHMİNLERİ 2025 Ocak memur zammı ne olur? 4 aylık enflasyon farkı ile memur zammı kaç olacak? İnci Taneleri CANLI izle! 14 Kasım İnci Taneleri 22. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! HIV nedir, AIDS nedir? HIV virüsü nasıl bulaşır, belirtileri neler? Kayıp Şehir filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kayıp Şehir filmi ne zaman, nerede çekildi? Karınca Adam filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Karınca Adam filmi ne zaman, nerede çekildi? Wanda Nara Icardi'yi şikayet mi etti? Galatasaray'dan açıklama geldi! Sarp Sınır Kapısı nerede, hangi ilde? Sarp Sınır Kapısı hangi ülkeye açılır? MASTERCHEF KUZU YÜREK DOLMASI TARİFİ! Kuzu yürek dolması nasıl yapılır, Kuzu yürek dolması malzemeleri neler? MASTERCHEF CİĞER KAVURMA TARİFİ! Ciğer kavurma nasıl yapılır, Ciğer kavurma malzemeleri neler? MASTERCHEF ARPA ŞEHRİYELİ OĞLAK BAŞI TARİFİ! Arpa şehriyeli oğlak başı nasıl yapılır, malzemeleri neler?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.